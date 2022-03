Ornella Vargiu landet beim Bayern-Cup auf einem hervorragenden Platz und qualifiziert sich zum Regio-Cup Süd

In der Altersklasse der 15-17jährigen startete Ornella Vargiu gegen 12 Konkurrentinnen, sie sich alle in ihren jeweiligen Turngauen ein begehrtes Ticket erkämpfen mussten. Mit ihrer Kür-Übung mit dem Band eröffnete die Gymnastin des TSV Gersthofen diesen anspruchsvollen Wettkampf und präsentierte sie zur Musik „Black and Gold“ mit einem passenden RSG-Anzug in schwarz-gold. Da sie unter einem Risikowurf nicht die geplanten Doppeldrehungen turnen konnte, musste sie hierfür zwar Abzüge in Kauf nehmen, verlor aber dadurch nicht die Nerven und zeigte den Rest ihrer Übung gewohnt souverän. Auch bei ihrer Übung mit dem Ball wurde Ornella für ihren Trainingsfleiß belohnt. Mit dieser Übung zu orientalischen Klängen mit viel Ausdruck und raffinierten Elementen gelang ihr eine fast perfekte Übung.Obwohl sich Ornella Vargiu und ihre Betreuerin und Trainerin Judith Bogesch noch lange gedulden mussten und die Aufregung bis zur Siegerehrung ins Unermessliche stieg, konnten sich die beiden am Ende doch sehr freuen: Ornella landete nicht nur auf dem hervorragenden dritten Rang, sondern qualifizierte sich darüber hinaus für den Regio-Cup Süd im Mai. Hier geht es dann zwischen den besten Gymnastinnen aus den Turnverbänden Bayern, Schwaben und Baden um einen Startplatz beim Deutschland-Cup.