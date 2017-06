Nordic-Walking-Nachwanderung auf den Gersthofer Müllberg am 08.07.2017

Moonlight-Walking bei Vollmond auf den "Mount Deporest".

Treffpunkt am 08.07.2017 nach dem Feuerwerk um 22 Uhr

Ein ganz neues Angebot bietet die Abteilung Aplin des TSV-Gersthofen am 08.07.2017: Eine Nachtwanderung über den Gersthofer Müllberg.Angedacht ist ein Nordic-Walking-Berglauf bei Nacht - es ist an diesem Abend Vollmond - also Moonlight-Walking auf den "Mount Deporest".Das Ganze findet im Rahmen des Gersthofer Stadtsportfestes am 08.07.2017 statt und ersetzt die bisherigen Tagesläufe, die unter dem Schlagwort "Der Berg ruft" stattfanden und immer großen Anklang fanden.Eine romantische Wanderung bei Nacht mit hoffentlich tollen Ausblicken auf die nächtliche Landschaft verspricht ganze neue, sicherlich unvergesserliche Eindrücke.Der Start wird im Anschluss an das Feuerwerk um 22 Uhr sein. Der Treffpunkt ist wie immer auf dem Parkplatz nördlich der TSV-Turnhalle.Die Strecke führt über 3 Kilometer. Stirnlampen können gerne mitgebracht werden. Nordic-Walking-Stecken können bei Bedarf ausgeliehen werden.