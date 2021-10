Nach langer Corona-Zwangspause voller Erfolg für Madline Schneider und Sibel-Luisa Arslan beim Deutschland-Cup in Ulm

Beim Deutschland-Cup in Ulm starteten die beiden Gersthoferinnen jetzt nach über einem Jahr Corona-Zwangspause gleich in die Vollen und mussten sich gegen die starke Konkurrenz aus ganz Deutschland behaupten. Und das mal wieder mit Bravour, denn für ihren letzten gemeinsamen Wettkampf gaben die beiden nochmals ihr Bestes und präsentierten ihre Übungen mit dem Reifen, Ball und Seil bei den über 15jährigen in der P7 nicht nur sauber und synchron, sondern vor allem auch ohne Handgeräteverluste. Am Ende konnten sich Madline Schneider und Sibel-Luisa Arslan über den hervorragenden achten Platz und dem damit verbundenen gelungenen Abschluss freuen.