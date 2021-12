Krönender Abschluss trotz verschiedener Hindernisse

Top Ten für die Gersthofer Gruppe der Rhythmischen SportgymnastinnenDie FWK Gruppe des TSV Gersthofen hatte sich zuletzt auf die Bayerischen Meisterschaften 2020 vorbereitet, um dort ihren Titel zu verteidigen. Leider musste dieser Wettkampf Coronabedingt ausfallen. Es folgte eine eineinhalbjährige Zwangspause. Diese traf die Wettkampfvorbereitung der Gruppen besonders hart, da es erst sehr spät wieder möglich war, gemeinsam in einer Gruppe zu trainieren.Im August war es dann so weit, die FWK-Gruppe, bestehend aus der Stammbesetzung Alicia Kramer, Irina Golubkova, Mariagrazia Chirulli und Sophia Wagner sowie Elisabeth Neumüller, die statt Sophie Schaar die Gruppe vervollständigte, formierte sich noch einmal für ihren letzten Wettkampf.Zusätzlich zu den coronabedingten Herausforderungen gestaltete sich die Vorbereitungszeit sehr herausfordernd. Innerhalb von acht Wochen musste eine neue Choreographie einstudiert werden. Zudem fiel Sophia Wagner verletzungsbedingt aus, sodass kurzerhand die Trainerin der Gruppe, Kathrin Weiß selbst noch einmal als Gymnastin einsprang.Trotz dieser Herausforderungen gelang es der FWK-Gruppe beim Deutschland Cup, der dieses Jahr im Online-Format stattfand, Eindruck zu hinterlassen. In einem außergewöhnlich starken Teilnehmerfeld, in dem schon allein 5 Gruppen aus den RSG-Hochburgen Schmiden und Bremen starteten, platzierten sich die Gersthoferinnen mit einer außergewöhnlichen Choreographie und einer souveränen Darbietung mit den Reifen und sicherten sich im Teilnehmerfeld von 20 Gruppen den 10. Platz. Mit dieser erfolgreichen Leistung beendet die Gruppe nun ihre Karriere.