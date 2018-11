Kleine Volleyball-Nachwuchstalente in Gersthofen gesucht

Volleyball: In der Nachwuchs-Mannschaft werden auch in der diesjährigen Saison 2018/19 wieder Mädchen und Jungen trainiert.

Nachwuchstalente gesucht

In der Saison 2018/19 kann sich der TSV Gersthofen, Abteilung Volleyball, über eine gemischte „Minis“-Mannschaft freuen. Die Jungen und Mädchen im Alter von 6 bis 11 Jahren werden von den beiden Trainerinnen Sarah Zerle und Franziska Schmidt jeden Donnerstag getrimmt.Bei den Spielerinnen und Spielern handelt es sich um die Jüngsten im Verein, die erst seit kurzem dabei sind. Ein besonderes Augenmerk beim Training wird daher auf den Spaß am Spiel und dem Umgang mit dem Volleyball gelegt. Spielerisch werden die „Kleinen“ an Pritschen, Baggern, Aufschlagen und Angriff herangeführt.