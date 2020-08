Anzeige

Kinder beim Ferienprogramm im Twin Taekwondo

Dieses Jahr waren wir im Ferienprogramm der Stadt Gersthofen vertreten. An zwei Terminen kamen knapp 30 Kinder. Diese konnten jeweils 60 Minuten lang in die traditionelle Kampfkunst hineinschnuppern und erste Eindrücke sammeln. Neben Aufwärm- und Koordinationsübungen gab es auch verschiedene Stationen, in welchen erste Kick- und Faustschlagversuche ausgeübt werden konnten. Die Kinder waren begeistert dabei und zeigten auch bei 30 Grad großes Interesse.

