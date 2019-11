Großer Erfolg der Vereinsfahrt in den Europapark

Das neue Team, bestehend aus dem Vorsitzenden Fabian Stöckner, seinem Stellvertreter Michael Reithmeir, der Schatzmeisterin Maria Dressmann, der Öffentlichkeitsreferentin Bianca Fuchs sowie den beiden Jugendsprechern Tobias Groß und Tim Dressmann, organisierte für die jungen Mitglieder des TSV eine Fahrt in den Europapark nach Rust.Früh morgens an Halloween ging es mit drei vollen Bussen und insgesamt 149 Personen Richtung Baden-Württemberg. In Rust angekommen durften die Mitgereisten in kleinen Gruppen selbstständig den Freizeitpark erkunden. Schon am Eingang wurde man durch zahlreiche Kürbisse, verkleidete Gestalten sowie Halloween-Dekoration begrüßt. Im Park sorgte ein riesiger Teppich aus mehr als 180.000 Kürbissen in allen Farben und Formen, 3.000 Strohballen und 6.000 Maispflanzen für eine schaurige Atmosphäre. Abgerundet wurde das Ganze durch Skulpturen und Figuren aus Sand zum Thema Halloween, einer großen Kürbisausstellung und einer Parade bei der Monster und Nachtgestalten den Zuschauern den Schauer über den Rücken laufen ließen.Neben der großartigen Atmosphäre wurden aber auch die zahlreichen Fahrgeschäfte von den mitgereisten Mitgliedern in Angriff genommen. Wegen des hohen Andrangs an diesem Halloween-Spezial musste man an der einen oder anderen Attraktion längere Wartezeiten in Kauf nehmen. Diese trübten jedoch in keinster Weise die Laune und Freude der TSV'ler. Bis in die Dunkelheit hinein tobten sich Jung und Alt aus. Jede Menge Girlanden und Lichterketten machten die nächtlichen Stunden zu einem unvergesslichen Abenteuer.Um 20 Uhr traten alle Mitgereisten die wohlverdiente Heimfahrt an. Auf der Rückreise wurde sich dann ausgiebig über die Erlebnisse untereinander ausgetauscht.Dass so ein Tag nicht ohne Spuren an einem vorbeizieht merkte man spätestens daran, dass es im Bus immer leiser wurde und sich die Müdigkeit ausbreitete.Nachdem gegen kurz vor Mitternacht Gersthofen erreicht wurde, alle Kinder und Jugendlichen ihren Eltern übergeben wurde, konnte auch die Vereinsjugend durchatmen.Man möchte auch im nächsten Jahr einen solch gelungenen Ausflug wiederholen um die verschiedenen Abteilungen des Vereins näher zu bringen und hofft, dass die Teilnahme ebenso rege sein wird, wie bei diesem Abenteuer.