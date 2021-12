Gersthoferin glänzt auf internationaler Bühne

Für Mariagrazia Chirulli könnte das Jahr nicht besser enden. Die Gersthofer Gymnastin des TSV Gersthofen hatte das Privileg sich beim „Festival Artistico Show 2021“ in Darfo Boario Terme, Italien zu präsentieren. Aufgrund der Pandemie musste das Festival ein Jahr aussetzen und konnte nicht, wie ursprünglich geplant, im Theater „Teatro San Filippo Neri Di Darfo Boario Terme“ stattfinden. Stattdessen wurde das bereits zum vierten Mal umgesetzte Projekt von Ilian Michele Franceschinelli in einem Hotel in Brescia gefilmt und anschließend im italienischen Fernsehen auf dem Kanal Piu Valli TV ausgestrahlt.Für die 18-jährige Abiturientin wird dieses Ereignis noch eine Weile im Gedächtnis bleiben.Allen Kennern der Rhythmischen Sportgymnastik ist sicherlich bekannt, dass die Höhe derHalle ein entscheidender Faktor für die Sportlerinnen ist, da die Geräte während denKürübungen hoch durch die Luft fliegen. Umso mehr schockierte der Aspekt, dass das Event im Hotel ausgetragen wird. Nichtdestotrotz meisterte die Gymnastin mit italienischenWurzeln alle Übungen mit Bravour. Sie zeigt ihre Reifen- und Keulenübung gekonnt und bot als dritte Darbietung eine gemixte Übung mit dem Ball und dem Band. Zum krönendenAbschluss durfte Marigrazia sich über den Sieg des Festivals freuen und wurde vomVeranstalter und künstlerischen Leiter Herrn Ilian Michele Franceschinelli persönlich mit dem Pokal gekürt.Ganz begeistert von der Gersthofer Gymnastin hat der künstlerische Leiter Mariagrazia Chirulli für die italienische Talentshow „Tú sí que vales“ angemeldet und sie für die Jubiläumsedition des Festivals im Jahr 2022 bereits wieder eingeladen. Zudem wünscht sich Herr Franceschinelli, weitere Gymnastinnen des TSV Gersthofen für die fünfte Edition des Festivals in Italien begrüßen zu dürfen.