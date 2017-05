GERSTHOFER VOLLEYBALLER SUCHEN NACH DIR

beendete die Punkterunde 2016/17 auf dem sechsten Platz der Bezirksliga, Schwabens höchster Liga. Im Bezirkspokalfinale sicherten sie sich mit dem zweiten Platz das Ticket zum Landespokal.Das Team sucht für die kommende Saison 2017/18 noch Verstärkung auf allen Positionen um sich mit viel Kampfgeist und einem tollen Mannschaftsgefüge wieder auf die vorderen Plätze derzu kämpfen.Auch dieist noch auf der Suche nach jungen motivierten und ehrgeizigen Spielerinnen, die das Team in der neuen Saison 2017/18 in derunterstützen wollen.Dasgreift neu in das Spielgeschehen in der2017/18 mit ein und neue Gesichter sind jederzeit willkommen.Diefreuen sich ebenso auf schlagkräftige Unterstützung für Training und Spieltage in derUnd natürlich auch dieist offen für alle neuen sportbegeistertenab acht Jahren. Vor allem im männlichen Bereich fehlt uns noch der Nachwuchs.Neben den Damen-, Herren- und Jugend-Teams amüsieren sich natürlich auch unsere. Unser aktives Team spielt in der Hobbyliga Augsburg, Gruppe E, und unsere beiden Hobbygruppen treffen sich einfach nur zum Spielen und Spaß haben. In allen drei Teams sind neue Volleyballer immer gern gesehen.Ihr habt Interesse auf eine neue Herausforderung in einem ehrgeizigen, motivierten und schlagkräftigen Team der Abteilung Volleyball des TSV Gersthofen?Dann meldet euch am besten noch heute unteroder kommt einfach zu den angegebenen Trainingszeiten bei uns in den Hallen vorbei ().