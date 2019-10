Erfolgreiche Quali-Runde für die Gersthofer U14-Volleyballjugend

Eingeteilt in zwei Gruppen setzten sich die Gersthofer Mädchen trotz anfänglicher Zurückhaltung und Unsicherheit gegen ihren ersten Gegner Friedberg durch und gewannen klar mit einem 2:0. Im zweiten Spiel gegen Nördlingen 1 starteten die Mädchen selbstbewusst und erzielten zumindest ein 1:1-Unentschieden.Als Gruppenerster mussten sie sich nun noch gegen den Tabellenzweiten der anderen Gruppe beweisen. Mit großem Ehrgeiz und Durchhaltevermögen gelang ihnen gegen Nördlingen 2 ein 2:1.Somit spielt die diesjährige U14 in der Saison 2019/2020 in der höheren Liga, der Bezirksliga, und bereitet sich bereits fleißig auf den ersten Spieltag im November vor.TSV Gersthofen U14: Benevolenski, Foitzik, Friedel, Kastl, Lukic, Mozgovenko, Romano