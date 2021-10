Die Volleyballjugend des TSV Gersthofens sammelt ersten Eindruck der Saison 2021/22

Am vergangenen Sonntag, den 17.10.21, war es dann so weit, die Mädels machten sich mit Trainern und einigen Eltern und Geschwistern auf nach Nördlingen. Dort angekommen hatten sie kaum Zeit, sich an die Turnieratmosphäre zu gewöhnen, sondern mussten direkt das Schiedsgericht für das erste Spiel stellen.Direkt im Anschluss ging es dann endlich in die erste Spielbegegnung mit dem TSV Nördlingen. Bereits vor Spielbeginn wurden Bedenken geäußert, dass die gegnerischen Spielerinnen doch so viel älter aussehen oder so harte Angriffsschläge machen. Doch bereits im ersten Satz zeigte sich, dass die Gersthofer Mädels rund um Mannschaftsführerin Johanna Mayer durchaus mithalten können. Durch souveräne Aufschläge und viel Einsatz auf dem Feld ging die Gersthofer Mannschaft sogar teilweise in Führung. Im Laufe beider Sätze gewannen allerdings doch irgendwann die Nördlinger Mädels an Vorschuss und konnten das Spiel mit einem 2:0 für sich entscheiden (25:19, 25:17).Auch im zweiten Spiel gegen den TSV Rehling verlief es ähnlich. Am Anfang konnte die Gersthofer Mannschaft gut mithalten und hat durch einige spektakulär geretteten Bälle dem Gegner den ein oder anderen Punkt doch noch abgeluchst. Letzten Endes haben die Rehlinger mit etwas mehr Druck und Erfahrung im Angriff beide Sätze und somit das Spiel mit einem 2:0 zu ihren Gunsten wenden können (25:19, 25:17).In Anbetracht der Tatsache, dass die Gersthofer Mannschaft diese Saison komplett neu zusammengewürfelt wurde und auch (erfreulicherweise!) viele neue Mitspielerinnen gewonnen hat, für die das die erste Turniererfahrung war, konnten wir trotzdem aus diesem Spieltag viele neue Erfahrungen und Eindrücke gewinnen und freuen uns, diese beim nächsten Spieltag wieder einsetzen zu können!Mannschaft:Ballert A., Bojanović M., Fladerer M, Foitzik S., Mayer J., Mewes N., Mijatović N., Özel N., Romano L., Sykora F., Ulrich S., Wetsch V.