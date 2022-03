Die Volleyballdamen des TSV Gersthofen erkämpfen sich 4 Punkte

Souverän starteten die Damen aus Gersthofen gegen den TSV Rehling ins Spiel. Mit viel Kampfgeist in der Abwehr und guten Angriffen setzten sie die Gäste unter Druck und entschieden so den ersten Satz schnell für sich (25:13). Doch im zweiten Satz schlichen sich vermehrt Eigenfehler besonders im Aufschlag ein. Zu viele Fehler, aber auch gute Aktionen der Gegnerinnen bedeuteten den Satzverlust (22:25). Im dritten und vierten Satz besannen sich die Spielerinnen aber wieder auf ihre Stärken und aus kurzen Schwächephasen fanden sie sofort wieder heraus. So konnten sie sich zu den Satzenden mit 25:12 und 25:17 absetzen und somit die beiden Sätze und das Spiel mit 3:1 gewinnen.In das zweite Spiel gegen den SC Tapfheim startete Gersthofen mit neuer Formation und neuen Spielerinnen. Es war eine nervenaufreibende Partie für alle Beteiligten und geprägt von langen, hart umkämpften Spielzügen. Besonders in den ersten drei Sätzen (30:28; 21:25; 23:25) war es ein Kopf- an Kopfrennen. Kurz gelegte Bälle von Tapfheim, aber auch die eigene Aufstellung machte Gersthofen zu schaffen und sorgte für Punktverluste. Diese Fehlstellung konnte Gersthofen aber mit clever gespielten Bällen ausgleichen. Allerdings lagen sie nach den drei Sätzen 2:1 hinten. Eine veränderte Startaufstellung bei Gersthofen brachte die Sicherheit zurück. Jetzt konnten sie sich mit klugen Spielzügen und vollem Einsatz von den Gegnerinnen deutlich absetzen und mit einem Satzgewinn von 25:13 zu einem 2:2 ausgleichen. Nun stand der entscheidende Tiebreak an. Wieder ging es knapp hin und her. Gersthofen kämpfte, doch einige ärgerliche Fehler und ein wenig Glück spielte Tapfheim in die Hände. So mussten sie den Satz mit 14:16 und somit auch das Spiel 2:3 an die Gäste abgeben.Mit einem lächelnden und einem weinenden Auge konnten die Damen aus Gersthofen nach einem langen Tag in der Halle vier Punkte für ihr Konto sichern.Das dritte Spiel des Tages gewann der SC Tapfheim gegen den TSV Rehling mit 3:1.