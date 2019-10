Anzeige

Abschluss der englischen Woche für Gersthofer Volleyballerinnen

Volleyball: Um die englische Woche abzuschließen, hieß es für die Mannschaft am Samstag, 12.10.2019, nach Friedberg zu kommen und dort den dritten Spieltag der Woche zu bestreiten.



Gegen den Gastgeber Friedberg gewannen sie durch gute Aufschlagserien von Janina Tripp und schönen Angriffen von Klara Lüttringhaus. Am Ende ging das Spiel mit großem Abstand klar und deutlich an Gersthofen (25:9, 25:6, 25:7).



Im zweiten Spiel gegen Mering stand es nach zwei Sätzen ausgeglichen 1:1. Die folgenden beiden Sätze verlor Gersthofen jedoch knapp und verlor mit 1:3 (5:25, 25:19, 16:25, 22:25).



TSV Gersthofen 2: Foitzik, G. Frank, M. Frank, Lüttringhaus, Prillwitz, Tripp

