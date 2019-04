47. Stadtmeisterschaft der Abteilung Rhythmische Sportgymnastik

Über 70 Gersthofer Gymnastinnen zeigen rund 160 Einzel- und Gruppenübungen und kämpfen um den Stadtmeister- sowie Stadtsiegertitel



Zum 47. Mal veranstaltete die Abteilung Rhythmische Sportgymnastik des TSV Gersthofen am vergangenen Samstag ihre Stadtmeisterschaften in der Turnhalle der Mittelschule in Gersthofen – und das mit Erfolg. Denn in diesem sechstündigen Wettkampf kamen die Kampfrichter und Zuschauer in den Genuss von glitzernden Anzügen, aufwendig geschnittenen Kürmusiken und rund 160 Einzel- sowie Gruppenübungen aus dem Breiten- und Leistungssportbereich. Am Ende dieses anstrengenden und aufregenden Tages standen dann nicht nur die Platzierungen aller Gymnastinnen fest, sondern auch die Stadtmeister und Stadtsieger 2019 im Einzel- und Gruppenwettkampf.Den Anfang machten die fünf Gymnastinnen Mariagrazia Chirulli, Sophia Wagner, Sophie Schaar, Alicia Kramer und Irina Golubkova, die als amtierende bayerische Meister in der FWK eine Gruppenübung der Extraklasse zeigten und sich verdient den Stadtmeistertitel der Gruppen holten. Stadtsieger im Gruppenwettkampf wurde Sophie Maurer, Rebecca Kirner, Ornella Vargiu und Anna Helwig, denen die Leidenschaft für diese ästhetische Sportart anzusehen war. Mit ihrer Ausstrahlung überzeugten sie nicht nur die zahlreichen Zuschauer, sondern auch das Kampfgericht.Aber auch im Einzelwettkampf konnten die Stadtmeister und Stadtsieger ermittelt werden. Stadtmeisterin wurde Irina Golubkova, die sich zum wiederholten Male gegen ihre Vereinskolleginnen Mariagrazia Chirulli und Alicia Kramer durchsetzte und dadurch ihren Titel zum Vorjahr verteidigte. In der Rhythmischen Gymnastik konnte sich Madline Schneider bei den Kürübungen und Maja Wimmer bei den Pflichtübungen aufgrund ihrer hervorragenden Leistungen über den Stadtsiegertitel freuen.Die Platzierungen im Einzelnen:KLK 5: 1. Mariella WehnerKLK6: 1. Lia Morfesis, 2. Alexandra BrodowskiKLK 7: 1. Anna Lena Schmid, 2. Adelia SchönfeldKWK 7: 1. Mia Nescholta, 2. Karolina RaabKLK 8: 1. Vera Lichtenstein, 2. Dina Maser, 3. Andreea ZudorKLK 9: 1. Anastasia Fuchs, 2. Isabelle KöhnleinSWK: 1. Vivienne Wehner, 2. Veronika Ketterer, 3. Alina MochJWK: 1. Sophia Wagner, Alina OstrowskyFWK: 1. Irina Golubkova, 2. Mariagrazia Chirulli, 3. Alicia KramerFWK-Gruppe: 1. Irina Golubkova, Sophie Schaar, Mariagrazia Chirulli, Sophia Wagner, Alicia KramerK6: 1. Adriana VargiuK7: 1. Sophie Maurer, 2. Anna Helwig, 3. Rebecca KirnerK7-Gruppe: 1. Sophie Maurer, Rebecca Kirner, Ornella Vargiu, Anna HelwigK8: 1. Ornella Vargiu, 2. Sibel-Luisa ArslanK9: 1. Madline SchneiderP4 oH: 1. Zoey Gortl, 1. Mavie DemmerP4: 1. Deborah Kirner, 2. Melissa Keil, 3. Anna Magin, 4. Gabriela BolinP5: 1. 1. Mila Kosmatchev, 2. Karolina Ketterer, 3. Giulia Manieri, 4. Sofie Weislein, 5. Elisabeth Siminel, 6. Theresa Winter, 7. Eva-Maria Bohle, 7. Malina Lica, 9. Veronika Sturz, 10. Tia WildP6: 1. Josefine Schlegel, 2. Celina Silberbauer, 3. Alexa Gumprecht, 4. Agnessa Fast, 5. Leonie Drasdo, 6. Caroline Danilyan, 7. Stella Neumann, 8. Sophia GütlP7: 1. Marianna Tambaro, 2. Serena Sommer, 3. Corinna Oleff, 4. Ariane Grenz, 5. Jaqueline DanilyanP7 Synchron: 1. Sibel-Luisa Arslan und Madline SchneiderP8: 1. Maja WimmerA4: 1. Michelle König, 2. Leni Stella Winter, 3. Emma Scheitenberger, 4. Melek Pukownik, 5. Laura GreinerA6 Seil/Ball: 1. Lea Erber, 2. Yaren Bayindir, 3. Elena Muraru, 4. Mona SchmidbauerA6 Seil/Reifen: 1. Leonie Schwar, 2. Nele Richter, 3. Lina Donner, 3. Anna Gumprecht, 5. Leni Bröll