46. Stadtsportfest Gersthofer Stadtsportfest

Feiern und erleben Sie mit uns gemeinsam unser Sportfest: Über viele Wochen finden sportliche und lustige Wettbewerbe statt. Ob alleine oder in der Gruppe – dabei sein ist alles!In den nächsten Wochen finden in zahlreichen Disziplinen die verschiedensten Wettbewerbe im Rahmen des 46. Gersthofer Stadtsportfestes statt. Dabei heißt es: Mitmachen und Sportgeist testen! Folgende Wettbewerbe stehen in den nächsten Wochen an:SchachKöpfchen ist gefragt bei den Anhängern des Schachspiels! Im Gasthof "Zum Stern" beginnt ab 06.06.2018 (20.00 Uhr) wöchentlich die Meisterschaft um den schlauesten Kopf. Das Turnier im Blitzschach findet am 04.07.2018 um 20.00 Uhr ebenfalls im Gasthof "Zum Stern" statt. Nähere Auskünfte erteilt Robert Pauler, Tel. 08230/9985SchützenEgal ob Luftgewehr oder Luftpistole – die Schützen geben jedem Interessierten die Gelegenheit diesen Sport kennen zu lernen. Am Donnerstag, 14.06.2018 ab 19.00 Uhr können sich die Profis ein Duell um die beste Ringzahl liefern und allen Neugierigen wird im Schützenkeller vom Wirtshaus zum Strasser (UG) ein erstes Kennenlernen ermöglicht.TischtennisSeit nahezu drei Jahrhunderten ist das Spiel um den kleinen Ping-Pong Ball auf der ganzen Welt vertreten. In Gersthofen sind alle Freunde des Tischtennis vom 20.06. – 29.06.2018 aufgerufen in der Turnhalle der Goetheschule beim Kampf um den schnellsten oder längsten Ballwechsel anzutreten. Nähere Auskünfte zum Start die einzelnen Wettbewerbe erhalten Sie von Dagmar Walter, Tel. 2491-112EisstockEisstock ist ein alter Volkssport und zählt zu den Präzisionssportarten die jedoch von Jung und Alt gleichermaßen ausgeübt werden können. Beim Stadtsportfest dürfen auch Neulinge einmal auf den Punkt kommen. Schaut einfach am 25.06.2018 ab 19.00 Uhr beim Eisstockschützenverein vorbei und versucht euer Glück auf der Asphaltstockanlage östlich des Lechs. Ausweichtermin bei schlechtem Wetter ist der 02.07.2018 um 19.00 Uhr.VolleyballAufgepasst und Mitgemacht! Am 27.06.2018 ab 18.00 Uhr sind alle Freunde vom Pritschen und Baggern in der Turnhalle vom Paul-Klee-Gymnasium aufs herzlichste Willkommen. Das Stadtsportfest lädt zu einem Volleyball Mixed Turnier ein, wo es zwar auch ums Gewinnen und Punkten geht, aber in erster Linie um den Spaß!Den ganz besonderen Kick können alle Strandanhänger beim Beachvolleyball am 15.07.18 ab 10.00 Uhr in der Gerfriedswelle mitnehmen.Deutsches SportabzeichenJeder kann das Deutsche Sportabzeichen machen! Jedes Jahr und auch ohne Mitglied in einem Verein zu sein. Aus jeder der vier Disziplingruppen (Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination) kann man eine Disziplin frei wählen – je nach seinen eigenen individuellen Stärken. Die Disziplingruppen kommen aus den Bereichen Schwimmen und Leichtathletik und werden in Gersthofen am 30.06.18 um 9.00 Uhr in der Gerfriedswelle und um 13.00 Uhr an der Sportanlage Schubertstraße abgenommen.BocciaDie Freunde der Kugeln sind am 01.07.2018 von 10.00 – 13.00 Uhr gefragt. Auf der Boccia-Anlage beim TSV Gersthofen ist der Platz um den Pallino wieder heiß begehrt. Hier können auch Gelegenheitsspieler einmal punkten.BadmintonFür alle Freunde des Federballspiels sollte der 08.07.2018 (18.00 Uhr) fest im Kalender stehen. An diesem Tag treffen sich alle Hobbyspieler und Badminton Aktive zum Stelldichein in der Turnhalle der Mittelschule. Anmeldung bis spätestens 24 Std. vor Turnierbeginn bei Thomas Friedrich, Mail: thomas(@)friedrich-post(.)de oder Tel. 0179/2368516SofttennisDen Sonntag, 15.07.18 um 10.00 Uhr sollten sich alle „Softis“ reservieren. In der alten Pestalozziturnhalle treffen sich alle Anhänger des Tennisspiels zum entspannten Schlagabtausch mit dem Softball.BeachvolleyballDen ganz besonderen Kick können alle Strandanhänger beim Beachvolleyball am 15.07.18 ab 10.00 Uhr in der Gerfriedswelle mitnehmen.SchwimmenSpring in die Fluten, tauche ein in das quirlige Treiben des Familienfestes in der Gerfriedswelle am 21.07.2018 ab 09.00 Uhr und punkte nebenbei beim Stadtsportfest. Neben dem traditionellen Schwimmwettbewerb können sich die Besucher auch auf dem Hindernisparcour im Wasser, beim Rutschenwettbewerb und beim Arschbombenwettbewerb messen. Nähere Infos gibt’s bei Herrn Sperling, Tel. 0151/12483706.