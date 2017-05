45. Stadtmeisterschaften der Abteilung Rhythmische Sportgymnastik voller Erfolg

Den Anfang in einen erfolgreichen und spannenden Wettkampftag machte die Gruppe der Jugendwettkampfklasse, die lediglich ihre Gruppenübung als Vorbereitung für das Deutsche Turnfest im Juni ohne Wertung präsentierte. Da eine Gymnastin, die zum festen Stamm der JWK-Gruppe zählt, an diesem Tag nicht dabei sein konnte, ließ sich Trainerin und neunmalige bayerische Meisterin in dieser Disziplin Kathrin Weiß dazu überreden, sich selbst einen Gymnastikanzug anzuziehen und ihre Schützlinge tatkräftig zu unterstützen.Danach mussten sich die Teilnehmerinnen des Leistungs- und Breitensports im Wechsel den kritischen Augen der Kampfrichter stellen. In der Rhythmischen Gymnastik gab es in diesem Jahr neben dem Kür-, Pflicht- und Synchronwettkampf mit einer Gruppenübung, in der drei Gymnastinnen gleichzeitig ihre Pflichtübung mit dem Seil zeigen, eine weitere Disziplin. Auch die Mädchen der Allgemeingruppe, die das ganze Jahr über nicht am Wettkampfgeschehen teilnehmen und nur bei den Stadtmeisterschaften Wettkampfluft schnuppern, waren wieder mit von der Partie.Am Ende des Tages konnte der erste Bürgermeister der Stadt Gersthofen Michael Wörle zusammen mit dem Präsidenten des TSV Gersthofen Hinrich Habenicht die Siegerehrung vornehmen.Stadtmeisterin in der Rhythmischen Sportgymnastik wurde verdient Mariagrazia Chirulli, die ihre anspruchsvollen Übungen mit dem Ball, Seil und Reifen ausdrucksstark präsentierte und ihre Vereinskolleginnen Irina Golubkova und Sophie Schaar nur knapp hinter sich ließ. In der Rhythmischen Gymnastik konnten wie schon im letzten Jahr zwei Stadtsiegerinnen geehrt werden. Stadtsiegerin bei den Pflichtübungen wurde aufgrund ihrer hervorragenden Leistung und der damit verbundenen höchsten Gesamtpunktzahl Amelie Rogg. Bei den Kürübungen freute sich Svea Füldner über den Stadtsiegertitel.KLK 7: 1. Anastasia FuchsKLK 8: 1. Solomiia Khalevina, 2. Alisa Novikova, 3. Alina Moch, 4. Vilte SkovKLK 9: 1. Adriana VargiuSWK: 1. Sophia Wagner, 2. Anna Helwig, 3. Sophie MaurerJWK: 1. Mariagrazia Chirulli, 2. Irina Golubkova, 3. Sophie SchaarA4: 1. Alexa Gumprecht, 2. Alessandra Zucchetti, 3. Bahar Sentürk, 4. Natalia Alpochoriti, 5. Lena Klement, 6. Anastasija VolcekaA5 Reifen/A6 Seil: 1. Leonie Schwar, 2. Yaren Bayindir, 3. Marilena Alpochoriti, 4. Alina Ekici, 5. Burcu AltindagA5 Band/A6 Seil: 1. Serena Sommer, 2. Zoi Zachari, 3. Anna GumprechtP4: 1. Malina Lica, 2. Valentina Vargiu, 3. Sofie Weislein, 4. Theresa Winter, 5. Sophia Kirner, 6. Diana Hübner, 7. Celine Mitko, 8. Veronika SturzP5: 1. Marianna Tambaro, 2. Luisa Hofmeister, 3. Celina Silberbauer, 4. Annalena Platzer, 5. Sophia Gütl und Lea Imhof, 7. Leonie Drasdo, 8. Agnessa Fast, 9. Maxima Güney und Stella NeumannP5 Synchron: 1. Marianna Tambaro und Luisa HofmeisterP6: 1. Corinna OleffP7: 1. Sibel-Luisa Arslan, 2. Madline SchneiderP7 Synchron: 1. Sibel-Luisa Arslan und Madline SchneiderP8: 1. Amelie Rogg, 2. Sarah Marksteiner, 3. Jaqueline EnziP9 Gruppe: 1. Sarah Marksteiner, Amelie Rogg, Jaqueline EnziK6: 1. Daria KomarovaK7: 1. Lisa FritschK9: 1. Svea Füldner, 2. Paulina Michel