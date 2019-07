Stadt mitgestalten: der Bürgerhaushalt der Stadt Gersthofen startet

Insgesamt durchläuft der Bürgerhaushalt fünf Phasen, von Vorschläge einreichen über Prüfung in der Verwaltung bis hin zum Onlinevoting und der Budget- sowie Projektplanung und Umsetzung. Während Phase eins können alle Bürgerinnen und Bürger mit Hauptwohnsitz in Gersthofen und einem Mindestalter von 16 Jahren online Ihre Beiträge posten. Projektideen aus den verschiedensten Bereichen – von Finanzen und Verwaltung über Kultur, Sport und Freizeit und vielem mehr – sind möglich.Bis zum 1. September ist die Onlineabgabe möglich, danach wird in der Verwaltung jeder Vorschlag auf Zuständigkeit, Umsetzung und Budget geprüft. Nach dieser Prüfung stehen die Vorschläge online zur Abstimmung bereit, die Beiträge mit den meisten Stimmen werden realisiert. Insgesamt stehen für die verschiedenen Maßnahmen 100.000 Euro zur Verfügung. Welche Projekte genau gefördert werden dürfen, hat der Stadtrat im Rahmen von Richtlinien zum Bürgerhaushalt beschlossen. Diese sind, ebenso wie alle weiteren Informationen, unter www.gersthofen-gestalten.de einsehbar.