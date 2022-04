Klassentreffen des Jahrgangs 1950/51 im Gersthofer Rathaus

Im Anschluss an den Empfang im Rathaus folgte eine sehr interessante und unterhaltsame Stadtrundfahrt, die Reinhold Dempf als Reiseleiter begleitet hat. Hierbei wurden viele Geschichten aus der Vergangenheit erzählt, ein Blick in die Zukunft geworfen und aktuelle Ereignisse aufgegriffen. Zum Beispiel besuchten die Teilnehmer:innen des Klassentreffens die Kapelle St. Emmeram, das einzige sakrale Gebäude in kommunaler Hand im Landkreis, die evangelische Bekenntniskirche und die St. Jakobuskirche. Aber auch Stationen wie die Betriebsgebäude der LEW, das Rathaus, die Potenzialfläche und das Freibad wurden von der Reisegruppe angesteuert. Reinhold Dempf wusste als Gersthofer Original unterhaltsam viel Wissenswertes zu jeder Attraktion zu berichten. Zudem wurde im Rahmen der Stadtrundfahrt und im Andenken an die Verstorbenen des Jahrgangs am Kriegerdenkmal ein Blumengebinde niedergelegt.Der Abschluss fand mit einem gemeinsamen Abendessen im Gasthaus am Sportplatz in geselliger Runde statt. Hier wurden noch lange Geschichten aus der gemeinsamen Schulzeit ausgetauscht, Lebensläufe erzählt, verglichen und Parallelen erkannt, und gemeinsam ein Blick in die Zukunft gewagt.Reinhold Dempf, Zweiter Bürgermeister: „Es freut mich sehr, dass es nach so langer Zeit wieder möglich war, ein Klassentreffen in diesem Rahmen durchzuführen. Es hat mir großen Spaß gemacht, die ehemaligen Schüler:innen zu treffen, mich mit ihnen auszutauschen und gemeinsam Gersthofen bei einer Busfahrt zu erleben. Ganz herzlich möchte ich mich bei Silvia Lenz und Martin Götz bedanken, die dieses Treffen organisiert und so erst möglich gemacht haben.“ Text: Stadt Gersthofen