Gersthofer Seniorenbeirat organisiert Aktionswoche »ZUHAUSE DAHEIM«

Der Auftakt ist am Montag, 9. Mai um 17.00 Uhr, im Mehrzwecksaal der Begegnungsstätte du & hier. Der Vortrag zum Thema „Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung“ soll Fragen für den Fall der eigenen Handlungsunfähigkeit aufgrund von Unfall, Krankheit oder Alter beantwortet. Es gibt praktische Tipps, die Möglichkeit für Fragen und passende Vordrucke zum Kauf. Eine Woche später ist zu einem gesonderten Termin eine Beglaubigung der ausgefüllten Vordrucke möglich.Die zweite Veranstaltung ist ein Klassiker: am Mittwoch, 11. Mai um 14.00 Uhr, stimmen Lukas Kiermeyr und Robbie Kraus bekannte und beliebte Lieder an und unterhalten mit Geschichten aus „Gerschthofen“ und der Welt. Bei schönem Wetter gibt es vergnügliche Stunden im Innenhof der Begegnungsstätte du & hier, mit bekannten und eingängigen Liedern, Geschichten zum Lachen und Schmunzeln und guter Geselligkeit. Bei schlechtem Wetter entfällt die Veranstaltung.Am Donnerstag, 12. Mai um 15.00 Uhr, dreht sich in der Stadtbibliothek Gersthofen alles um die Freizeitgestaltung für Demenzerkrankte. Der Pflegealltag zu Hause ist oft zehrend. Dabei kann eine krankheitsgerechte Anregung und Stimulation des Erkrankten oft sowohl vorhandene Fähigkeiten stärken und für die ganze Familie neue Möglichkeiten eröffnen. In der Stadtbibliothek Gersthofen werden an diesem Nachmittag Medien vorgestellt, die zur aktiven Gestaltung der Freizeit von Demenzerkrankten geeignet sind.Zum Abschluss findet am 14. Mai ab 10.00 Uhr in der Begegnungsstätte du & hier ein gemeinsames Kochen und anschließendes Mittagessen statt. Außerdem gibt es Informationen und Tipps zum Essen auf Rädern, sodass die Teilnehmer nicht nur gestärkt, sondern auch mit wertvollen Anregungen für die eigene Versorgung nach Hause gehen können. Text: Stadt Gersthofen