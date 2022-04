Am 22.03.2022 wurden bei der Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Gersthofen zwei neue Kommandanten gewählt. Anwesend waren rund 60 aktive Mitglieder und Ehrengäste. Michael Wörle, Erster Bürgermeister, leitete bei der Dienstversammlung den Wahlausschuss. Vorgeschlagen für die Wahl zum Ersten Kommandanten wurde Tom Mair und zum Zweiten Kommandanten Markus Kammerer. Ohne Gegenkandidaten und mit großer Zustimmung wurden beide gewählt und nahmen die Wahl an. Am 30.03.2022 wurden die beiden neuen Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Gersthofen bei der Stadtratssitzung bestätigt.Michael Wörle: „Ich freu mich sehr, dass die Freiwillige Feuerwehr Gersthofen mit Tom Mair und Markus Kammerer zwei so erfahrene Kameraden zu Ihren Kommandanten gewählt hat. Ich bin überzeugt, dass sie die Freiwillige Feuerwehr weiter voranbringen, den Nachwuchs fördern und die Einsatzbereitschaft der Wehr – und somit den Schutz der Bevölkerung – stets in ihrem Fokus haben. Ferner bedankte ich mich bei den beiden Feuerwehrmännern für Ihren Einsatz als Notkommandanten in den letzten Monaten.“ Text: Stadt Gersthofen