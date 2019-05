Die Gersthofer CSU bewertet das örtliche Europawahl-Ergebnis als erfreulich

120 Minuten nach Wahlende CSU Wahlplakate verräumt

Bei der Bundestagswahl 2017 erhielt die CSU 37,4 Prozent. Bei der Landtagswahl 2018 reichte es nur zu 34 Prozent. Demnach verbesserte sich die CSU in Gersthofen bei der Europawahl um 5,5 Prozent gegenüber der Wahl im Vorjahr. Positiv bewertet Ortsvorsitzender Patrick Haas auch, dass in allen Gersthofer Wahlbezirken die CSU jeweils die meisten Stimmen unter den 40 Parteien erhielt. Mit großem Abstand bleibt die CSU in Gersthofen somit die stärkste politische Kraft.„Für die Demokratie gut ist auch die gegenüber im Jahr 2014 bei der Europawahl in Gersthofen gestiegene Wahlbeteiligung von 36,1 auf 56,1 Prozent“, stellt Patrick Haas fest.Mit diesem ermutigenden Europawahlergebnis gehen wir zuversichtlich die nächste Herausforderung, die Kommunalwahl 2020, an“, zeigt sich der CSU-Ortsvorsitzende sichtlich motiviert.Ihren letzten Wahlkampfeinsatz vollzog die Gersthofer CSU am Wahlsonntag unmittelbar nach dem Schließen der Wahllokale. Zum Zeitpunkt, als erste Prognosen und Hochrechnungen verkündet wurden, sammelten Helfer die CSU-Plakate ein.