CSU-Ortsverband fordert mehr Testmöglichkeiten in Gersthofen

Gersthofen; Ist ein bestimmter Inzidenzwert erreicht, müssen Bürgerinnen und Bürger einen negativen Corona-Test vorweisen, um in Ladengeschäften, Bau- und Gartenmärkten einkaufen zu dürfen oder einen Termin beim Friseur wahrnehmen zu können.

Genau dieser Fall ist nun im Landkreis Augsburg eingetreten. Aber wie soll das funktionieren?Bei der Realisierung dieser neuen Vorschrift in Gersthofen hat der CSU-Ortsverbanderhebliche Bedenken, denn getestet werden kann derzeit lediglich in Hirblingen. Und das istmit erhöhtem Aufwand sowie langen Wartezeiten für jeden Einzelnen verbunden. „Durch dieTest-Vorschriften wird das Einkaufen oder der Haarschnitt erschwert, so dass Kunden beifehlenden Testmöglichkeiten vermehrt ausbleiben werden“, so die logische Konsequenz desCSU-Ortsvorsitzenden Patrick Haas.Die positiven Fälle in Gersthofen steigen stetig an, was von Seiten der Stadt Gersthofen zueinem umfassenden und erweiterten Corona-Management führen muss. So ist die Errichtungvon mobilen Testzentren unabdingbar und ohne bürokratische Hürden umgehend undzeitnah umzusetzen. Mit dieser Meinung ist der Ortsverband nicht alleine, denn auch derGersthofer Seniorenbeirat fordert dringend ein eigenes, mobiles Testzentrum als Alternativezu Hirblingen. Nur so haben die Geschäfte und Friseurbetriebe in Gersthofen und ihrenStadtteilen eine Perspektive in der ohnehin schon schweren Zeit.