100 Jahre und mehr! Geburtstagsbesuch vom Zweiten Bürgermeister Reinhold Dempf

Magdalena Schuster ist gebürtige Augsburgerin. Sie arbeitete viele Jahre in der Schuhfabrik Wessels und wohnte bis vor drei Jahren in der Fuggerstadt. Hier versorgte sie sich allein, bis sie aus gesundheitlichen Gründen ein neues Zuhause suchen musste. Gefunden hat sie dies im Wohnbereich des AWO Seniorenzentrums. In der Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt sowie in der Stadt Gersthofen fühlt sich Magdalena Schuster sehr wohl – verriet sie Reinhold Dempf bei seinem Besuch.Max Paul Frost kommt ursprünglich aus Bonn. In der Rheinmetropole war er bis 1981 als Polizeibeamter tätig. Im Alter von 100 Jahren zog er mit seiner Frau, die Familie in Augsburg hat, nach Gersthofen und wohnt seitdem mit ihr im Johanniter-Quartier Gersthofen. Beim Besuch von Reinhold Dempf erzählte der 101-Jährige von seinem Leben in Bonn, seinem Werdegang bei der Polizei und warum es ihn im Alter von 100 Jahren noch in die Ballonstadt am Lech gezogen hat.Beide Geburtstagskinder haben sich sehr über den Besuch des Zweiten Bürgermeisters Reinhold Dempf und die kleine Aufmerksamkeit der Stadt gefreut. Reinhold Dempf im Anschluss: „Sehr gerne habe ich diesen Termin wahrgenommen und ich freue mich riesig, dass sich Magdalena Schuster und Max Paul Frost in Gersthofen so wohlfühlen. Mit großer Spannung habe ich mir die Lebensgeschichten angehört und ich bin glücklich, dass beide Geburtstagskinder noch so rüstig sind.“ Text: Stadt Gersthofen