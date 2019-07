Wie Napoleon Schwäbisch formte

von & mit Gustl Mair



"Merse dir" bekam man früher manchmal zum Dank zu hören. "So a Bagasch" meinte so ein Gesindel, Bodschamber war der Nachttopf, Parablui der Regenschirm und Droddoar der Gehsteig.

Der Hirblinger Allroundkünster Gustl Mair wird in seiner bekannt humorigen Art mit Liedern, Geschichten und Bildern erklären, wie diese und ähnliche Ausdrücke ihren Platz in unserem schwäbischen Wortschatz gefunden haben.

Ein vergnüglicher Abend wird garantiert. Für Erfrischungsgetränke ist gesorgt. Der Eintritt ist frei. Um Spenden für die neue Orgel von St. Martin, Batzenhofen, deren Aufstellung ab Mitte Juli geplant ist, wird gebeten.