Tag drei auf dem Batzenhofener Festplatz

Gersthofen : Festplatz Batzenhofen

Zur Abwechslung regennaß statt schweißnaß

Noch immer gibt es genügend Arbeiten zu erledigen, aber auch genügend freiwillige Helfer, die bereit sind, dies zu tun. Es wurden weitere Installationsarbeiten an Küche und Ausschank ausgeführt und zahlreiche Fahnen gehißt. In den Abendstunden wird die Küche in Testbetrieb gehen und die Helfer werden zu Testessern werden. Dann werden auch diejenigen trocken bleiben, welche für die Arbeiten im Außenbereich zuständig waren. Zumindest äußerlich.