Pfarrfahrt nach Wien vom 6. bis 9. September 2018

Nach ausgiebiger Besichtigung ging es weiter zum Hotel, praktischerweise in Wien-Penzing in unmittelbarer Nähe von Schloß Schönbrunn gelegen. Einem Verdauungsspaziergang nach dem Abendessen stand also nichts im Wege.Am Freitag konnte das Schloß dann bei der Stadtrundfahrt auch bei Tageslicht besichtigt werden, ein kurzer Spaziergang führte zum Hundertwasserhaus, am Nachmittag wurde die Hofburg besichtigt und am Abend traf man sich nach einer Fahrt durch den Wienerwald in Grinzing zum Heurigen und Abendessen.Am Samstag war eine Führung durch die Altstadt mit Besichtigung des Stephansdoms und anschließender Freizeit geboten, die viele zum Besuch des Naschmarkts benutzten.Am Sonntag gab es vor der Rückfahrt noch als Schmankerl die Besichtigung von Schloß Schönbrunn nebst Parkanlagen. Dann wurde, mit vielen schönen Erinnerungen im Reisegepäck, die Heimreise angetreten. Einziger Wermutstropfen an der rundum gelungenen Reise bei bestem Wetter war, daß Herr Pfarrer Ralf Gössl aufgrund der Terminsituation in der Pfarreiengemeinschaft nicht selbst teilnehmen konnte.