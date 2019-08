Großer Erfolg der Alpin-In-Bar der Abteilung Alpin des TSV Gersthofen auf der Kulturina 2019

Gersthofen : Stadtpark |

Es hat sich ja mittlerweile im ganzen Landkreis herumgesprochen: Das Stadtfest "Kulturina", das der Verein "Lebendige Innenstadt Gersthofen" nun bereits zum achten Mal organisierten, ist eine echte Attraktion und ein Muss für jeden Gersthofer sowie die Besucher aus dem Umland.

Es kommen immer mehr Besucher zum Teil von weit her und bevölkern den Rathausplatz, den Stadtpark, Teile der Brahmstraße und das Areal um das Ballonmuseum.Es soll sogar Bürger geben, die ihre Urlaubsplanung mit den Terminen der Kulturina abstimmen, um nichts zu versäumen.Und es ist auf jeden Fall ein lohnendes Ziel: Die vielen Besucher konnten sich an zahlreichen Angeboten, darunter vielfältigen kostenfreien Musik- und Theaterdarbietungen auf mittlerweile vier verschiedenen Bühnen, Kabarettvorstellungen, Straßenkünstlern oder einem riesigen Angebot an kulinarischen Genüssen erfreuen.Ganz neu war in diesem Jahr das große Dach, das fast den gesamten Rathausplatz überspannte und so optimal Schutz vor Hitze und Regen bot.Auch in diesem Jahr fand die Kulturina erneut am ersten August-Wochenende, also vom 02.08. bis 04.08.2019, statt.Das Wetter spielte auch in diesem Jahr im Großen und Ganzen mit. Am Freitag regnete es kurz am frühen Abend und recht heftig gegen Ende, und auch am Samstag noch einmal kurz, das war aber jeweils schnell vorüber, so dass fast alle Besucher, die sich rasch untergestellt hatten, noch blieben. Am Samstag war es realtiv heiß.Und die Resonanz war überwältigend: Es waren letztlich über 40.00 Besucher, die sich dieses Highligt in Gersthofen nicht entgehen ließen.Auch die Abteilung Alpin des TSV Gersthofen beteiligte sich, wie bereits in den letzten Jahren, mit einer Getränkebar im Stil einer Skihütte mit dem Namen "Alp In" an der Kulturina.Das bewährte sechsköpfige Organisationsteam um den stellvertretende Abteilungsleiter Dieter Wieland, bestehend aus Gabi Wieland, Petra und Robby Meitinger, Karin Alt und Thommy Kling, erklärte sich erneut bereit, die Hauptorganisation für den Alpin-Stand zu übernehmen. Sie wendeten sehr viel Mühe auf, um den enormen Erfolg des letzten Jahres noch zu überbieten.Viele Punkte hatten sich in den letzten Jahren so bewährt, dass sie übernommen werden konnten: So wurden große Teile des Getränkeangebots wieder aufgelegt, vor allem die großen Renner "Himbi", "Gletscherwasser" und das "Snowboard". Auch der "Alp-Gin" wurde in diesem Jahr wieder aufgelegt.Auch die echte Seilbahn-Gondel aus Sölden war wieder dabei. Diese von uns als Musikzentrale umfunktionierte Gondel erwies sich als echter Hinkucker.Ein echter Anziehungspunkt war auch in diesem Jahr die von Stefan und Benny Zimmermann erbaute Kaffeebar.Dort gab es einige Neuerungen: Neben dem bewährten Angebot von Kaffee, Cappucino, Latte Machiato, Espresso, dem „Schwarzen Peter" und der „Blonden Petra", also Mischungen von Kaffee und dem warmen Eierlikörgetränk „Bombardino", geb es dort neue Kaltgetränke im Angebot:Zum einen ein sogenanntes "Cold-Brew"-Getränk, also einen die Nacht über kalt angesetzten Kaffee, der dadurch weniger bitter ist und mit Eiswürfelne angeboten wird.Zudem ergänzte eine sogenannte "Slush-Maschine" die Getränke-Pallette. Gefüllt war sie mit verschiedenen gefrohrenen Getränken. Tagsüber beispielsweise "Frozen Skiwasser" oder "Frozen Cola", am Abend dann Versionen mit Gin oder Rum ("Cuba Libre").Diese Angebotserweiterung kamm sofort gut, an. So waren am Sonntag die Angebote der Kaffeebar bereits um 20 Uhr ausverkauft.Für Stimmung sorgten in diesem Jahr am Freitag erneut unsere "DJs" Robby (Meitinger) und Mike (Bronner), in diesem Jahr verstärkt durch die Julia Alt und eine junge uns unbekannte Dame, die mit dem Mikro richtig gut die Stimmung anheizte.Am Samstag übermahm dann der in Gersthofen bereits bekannte "DJ Franky" die Musikauswahl.Und das funktionierte hervorragend: An allen Abenden war die Bar voll besetzt mit gut gelaunten Besuchern und die Stimmung war einfach großartig! Die Bar "Alp In" entwickelte sich auf der Kulturina zu einem echten Tipp für Ausgelassenheit und super Stimmung.Zusammenfassend gesehen war der nun neunte Auftritt der Abteilung Alpin des TSV Gersthofen auf der Kulturina wiederum ein riesiger Erfolg.Insgesamt gesehen war sehr beeindruckend, was "Projektleiter" Dieter Wieland und sein Team mit viel Liebe zum Detail auf die Beine gestellt haben und mit welchem Enthusiasmus sich alle Beteiligten die drei Tage über engagierten.