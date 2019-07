Festplatzbaustelle Batzenhofen Tag 7

Gersthofen : Festplatz Batzenhofen |

Viele Hände machen ein schnelles Ende

Der siebte Tag auf der Festplatzbaustelle begann für einige Helfer bereits am Sonntagabend kurz vor Mitternacht, als die Bänke zusammengeklappt und auf die Tische gestellt wurden. Die ohnehin nötige Nachtwache nutzte die Zeit bis 4:00 Uhr früh für weitere Vorbereitungen zum Zeltabbau. Am Montag um 7:30 Uhr ging es dann nochmals richtig zur Sache und es zeigte sich schnell, daß der Arbeitseifer der Helfer auch nach dem Fest ungebrochen weiterexistierte.Die Bierzeltgarnituren wurden aus dem Zelt geräumt, sortiert und verladen. Nach einer schnellen Brotzeit haben wir den Zeltboden samt Unterkonstruktion abgebaut, danach die seitlichen Zeltplanen entfernt, zusammengelegt und verstaut, dann die Dachplanen heruntergenommen, die Zeltstützen umgelegt, zerlegt und verladen, danach den Platz, auf dem das Zelt stand, in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt.Zum Abschluß gab es für die Helferinnen und Helfer Dankesworte von Stadtrat Martin Ehinger, gefolgt von einem gemeinsamen Pizzaessen. Gegen19:00 Uhr traten die Helfer in dem guten Gefühl, zum Gelingen dieses Jubiläums das Ihre beigetragen zu haben, den Heimweg an,.