Einzigartig: Graffiti Kunstprojekt der Bunten e.V. und der Mittelschule Gersthofen

Ihre Kreativität haben die Bunten e.V. und die Schüler:innen der Anna-Pröll-Mittelschule Gersthofen unter Beweis gestellt. Die einst triste Fußgängerunterführung wurde künstlerisch neu gestaltet. Die Bildsprache der Graffitis kennt keine Grenzen. Jedes Objekt kann mit jedem Motiv ganz individuell bunt gestaltet werden. Aus tristen grauen Wänden können Kunstwerke entstehen.Wie wird man zum Graffiti Künstler? Voraussetzung sind künstlerische Begabung, Kreativität und Übung, denn obwohl schon die alten Römer Graffitis in ihre Hauswände geritzt haben, gibt es weder eine Ausbildung noch ein Studium zum Graffit Künstler. Vielleicht liegt es daran, dass gar nicht so viele Menschen in der Lage wären, Kunstwerke allein mit Sprühdose und Augenmaß zu vollbringen?Graffiti Kunst eröffnet Perspektiven. Und unter den Sprayern gilt ein Ehrencodex, und ein Graffitkunstwerk würde niemals mit hässlichen Schmierereien übersprüht. Wandgemälde auf Hausfassaden sind die Sehenswürdigkeit vieler Städte.Doch es ist gar nicht so leicht, Flächen zu finden, auf denen Künstler ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Die Autobahndirektion Südbayern hat den Sprayern die Flächen zur Verfügung gestellt. Unterstützt wurde das Graffiti Projekt von der Stadt Gersthofen.