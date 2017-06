Begeisterte französische Gäste beim Besuch in der Partnerstadt Gersthofen

Gemeinsamer Ausflugstag

Grillfest auf dem Bauernhof

Die nächsten Aktivitäten: Französisches Frühstück und Jugendfahrt

Der gemeinsame Ausflug führte am nächsten Tag nach Donauwörth, wo eine interessante Führung durch die historische Stadt und am Nachmittag ein Besuch im Käthe-Kruse-Museum auf dem Programm stand. Die sehr engagierte Museumsführerin konnte mit viel Liebe zum Detail die Besucher sehr für die Puppen begeistern. Zum Ausklang des Tages besuchte man den blühenden Dehner-Park in Rain am Lech.Der Samstag stand Gastgebern und Gästen zur freien Verfügung, bevor man sich am frühen Abend zum abschließenden gemütlichen Beisammensein bei Grill und schwäbisch-bayerischen Spezialitäten - vom Hausherrn liebevoll vorbereitet - auf dem Biohof Krüger in Rettenbergen traf. Von großem Interesse war die Aufzucht der Hennen, über die Herr Krüger bei der Hofbegehung eingehend aufklärte. Man durfte auch beim Füttern helfen, was großen Spaß bereitete. Die Stimmung, musikalisch umrahmt von Hans-Reiner Mayer, war großartig und die französischen Freunde versprachen, zum 50. Partnerschaftsjubiläum 2019 auf jeden Fall wiederzukommen. Jeder durfte ein Sofort-Foto als Erinnerung mit nach Hause nehmen.Als nächstes stehen auf der Agenda das französische Frühstück amJuni 2017 von 10.oo bis 14.oo Uhr in der Aula der Franziskusschule in der Theresienstraße. Hierzu lädt der Verein alle Mitglieder und Freunde herzlich ein.Des weiteren bietet der Verein wieder einean, und zwar, ideal für alle Jugendlichen, die sich zum Ferienende noch ein schönes Erlebnis wünschen.unter www.nogent-verein.de oder E-Mail: info@nogent-verein.de,auch direkt beim Nogent-Verein, Richard-Wagner-Str. 4, 86368 Gersthofen