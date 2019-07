1050 Jahre Batzenhofen

Gersthofen : Festplatz Batzenhofen |

Festtage Fr. 12. Juli bis So. 14. Juli 2019

Aufgrund der Erwähnung des Ortsnamens in der Ulrichsurkunde von 969 kann Batzenhofen in diesem Jahr auf 1050 Jahre verbriefte Ortsgeschichte zurückblicken.

Engagierte Bürger*innen schlossen sich zur "Dorfgemeinschaft Batzenhofen e.V." zusammen, um das Fest zu organisieren und eine dem Anlaß angemessene Feier zu planen.

Doch vor dem Feiern heißt es erst einmal "ran an die Arbeit" getreu dem Motto "viele Hände machen ein schnelles Ende". Die Aufbauarbeiten beginnen am Di. 9. Juli um 8:30 Uhr auf dem Festplatz.