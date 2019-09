Weihnachten steht vor der Tür

Bald ist es wieder soweit, die Wunschliste der Kinder welche beim Gersthofer Verein Kinderweihnachtswunsch eingegangen ist wird Online gestellt. Aber zuvor präsentiert sich der Verein an drei Infoständen im Oktober interessierten Bürgern.

Verein Kinderweihnachtswunsch präsentiert sich an drei Infoständen

Bei diesen Infoständen können Sie sich über den Verein und seine Aktivitäten bei den Verantwortlichen des Vereins persönlich informieren. Besuchen Sie dazu am 18.10.2019 ab 15.30 Uhr den Verein bei der Firma EDEKA Kowalski in der Lechfeldstraße Gersthofen, am 19.10.2019 auf dem Gersthofer Rathausplatz von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr oder am 26.10.2019 ab 10.00 Uhr bei der Firma Speil & Freizeit im Hery Park. Die Vereinsmitglieder präsentieren Ihnen eine kleine Auswahl an Wünschen der Kinder und stehen für Ihre Fragen sehr gerne zur Verfügung.Nutzen Sie die Chance und lernen Sie den Verein Kinderweihnachtswunsch persönlich kennen.