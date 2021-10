TSV Gersthofen veranstaltet Impfaktion gegen Corona auf dem Vereinsgelände

Aber auch über solche Aktionen hinaus setzt der TSV Gersthofen auf Bewegung und soziales Miteinander. Das Angebot reicht dabei vom Eltern-Kind-Turnen für die Kleinsten bis hin zum Seniorensport. Auch spezielle Angebote für Menschen mit Behinderung oder Reha-Sport – in Zusammenarbeit mit den Krankenkassen – stehen dabei mit auf dem Programm. Bei all diesen sportlichen Angeboten der insgesamt 15 Abteilungen werden die Mitglieder von erfahrenen Übungsleitern betreut. Dass nun das bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration die Vereinsmitgliedschaft von Grundschulkindern mit 30 Euro fördert und die bayerischen Vereine mit diesem Gutscheinprogramm unterstützt, kann auch dem Gersthofer Verein nur gut tun, denn Corona und die damit verbundenen Mitgliederrückgänge haben auch hier Spuren hinterlassen.Auch wenn Corona den Verein auf eine harte Probe gestellt hat und lange Zeit kein Sportbetrieb möglich war, hat der größte Verein im Landkreis jetzt wieder an Fahrt aufgenommen. „Daran nicht unbeteiligt sind all diejenigen, die uns als Mitglieder treu geblieben sind. Dafür möchte ich mich im Namen des TSV Gersthofen recht herzlich bedanken“, so Manfred Lamprecht. Text: TSV 1909 Gersthofen e.V.