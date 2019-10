sued Afrika oder Home sweet home

Ich kam vor 19 Jahren nach Kapstadt & fuhr mit unserem Sohn Sven die Garten Route hoch Verliebte mich in ein Hauschien in Wilderness 6560 200m vom Strand & Kaufte dieses im Alleingang waehrend unser Sohn in der Disco war !& Heute haben wir 2 Hauser hier & Bauen noch naechstes Jahr 2 grosse Wohnungen, da wir zur Zeit immer an Urlauber dies machen wir auch noch bis Mai naechstes Jahr & dann Suchen wir aus Alter`s Gruenden Menschen aus unserer Heimat, welche auch hier zu Lebzeiten im Paradie Leben moechten!Wir haben dann 5 grosse Wohnungen mit 4, 3, 2, Schlazimmer 1 Appartment & 2 Cottages, das Appartment & die 2wei Cottages lassen wir ein paar Gaesten welche seit Jahren Regelmaesig kommen.Ich sebst werde 72zig Jahre jung & meine Frau Regina seit 47zig Jahren wird dann Monate spaeter 70. J. jung alle Wohnungen sind komplett Eingerichtet & beste Klinker Bauweise ! Teilweise mit Fussboden Heizung welche mit Solaranlagen Geheizt werden sowie Brauchwasser. fuer alle Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Seite, auch als Urlaubsgaeste sind Sie nach Voranmeldung Willkommen ! gremesmario@gmail.com oder www.bit.ly/behindthedunes