Sprachencafè Englisch in der Stadtbiliothek Gersthofen

Englisch sprechen im Sprachencafé. Treffpunkt zum Frühstücken sprechen und diskutieren in Englisch an jedem Samstag von 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr zum Sprachencafé in der Stadtbibliothek Gersthofen . Die perfekte Gelegenheit Englisch zu üben und aufzufrischen.Nach dem Motto: Einfach locker sprechen. Im Sprachencafè können Sie in entspannter Atmosphäre Englisch sprechen und nette Menschen kennenlernen. Ohne Anmeldung und ohne Gebühren, einfach vorbeikommen. An einigen Samstagen bereichert ein native speaker der Vhs Gersthofen das Sprachen-Frühstück, zu diesen ausgewählten Samstagen fällt eine geringe Gebühr an, Auskunft erteilt Frau Christiane Biesinger, VHS Gershofen, Tel. 0821/2491-527. You`re welcome it’s fun.