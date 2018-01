Seniorenkaffee der Pfarreiengemeinschaft St. Jakobus

Der zweite Mittwoch im Januar stand wegen der kurzen Faschings-Saison gleich unter selbigem Thema.Nicht nur das Team der Ehrenamtlichen um Frau Grägel erschien in verschiedensten Verkleidungen. Auch die Senioren selbst verwandelten sich mit phantasievollen Mäschkerle in allseits gut gelaunte Gäste.Zwischen ausgiebigem Ratschen bei Kaffee und Krapfen gab wiederum Frau Osana Wagner ihre lustigen Beiträge zum Besten.ÜberraschungsgästeAls dann Erfrischungsgetränke und ein Gläschen Sekt serviert wurden, trafen auch schon die " Little Magic`s von der Gersthofer Lechana ein.



Mit ihrem pfiffigen Tanzprogram unter dem Motto " Rock around the Clock " begeisterten die hübsche Kinderprinzessin Laura I. und ihr charmanter Prinz Max II. sowie die vielen kleinenund größeren Künstler restlos.Auch die Ordensverleihung war ein festeingeplanter Höhepunkt.Mit stürmischem Beifall und guter Laune endete auch dieser fröhliche Nachmittag viel zu schnell.