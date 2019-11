Noch gibt es Weihnachtswünsche die auf einen Spender warten

Gersthofen : Verein Kinderweihnachtswunsch |

Der Verein Kinderweihnachtswunsch ist begeistert wie groß auch in diesem Jahr der Zuspruch für die Weihnachtswünsche der Kinder aus den verschiedensten Einrichtungen ist.

Es gibt noch offene Wünsche

Seit dem 01. November sind die Weihnachtswünsche für Spendenwillige auf der Homepage www.kinderweihnachtswunsch.de online gestellt. Hier kann man mit ein paar Klicks ganz einfach sich seinen Weihnachtswunsch, den man einem der ca. 300 Kinder erfüllen möchte, raussuchen, diesen besorgen und dann beim Verein Kinderweihnachtswunsch oder einem der Abgabestellen in Gersthofer Geschäften abgeben.Um all den Kindern leuchtende Kinderaugen und ein lächeln an Weihnachten ins Gesicht zaubern zu können würden sich die Organisatoren des Vereins wünschen, dass sich noch der eine oder andere Spender finden lässt. Noch sind nicht alle Wünsche erfüllt, also ran an die Tasten und nachsehen was sich die Kleinen so wünschen. Bei Fragen stehen die Vereinsmitglieder gerne zur Verfügung, gerne kann man auch den Verein direkt kontaktieren, info@Kinderweihnachtswunsch.de.