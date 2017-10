Noch bis zum 20. Oktober für die November-Ausgabe des „gersthofers“ mitschreiben!

Wer jetzt schon neugierig ist, kann einen Blick ins E-Paper werfen.Solltet ihr den „gersthofer“ nicht bekommen, gebt mir bitte per interner Nachricht Beschied (mit Adresse und Telefonnummer).Aufgrund der Feiertage am 31. Oktober und 1. November ist derbereits amKennt ihr schon den neuen? Wenn nicht, könnt ihr hier in die neue Augsburger Ausgabe unseres beliebten Ausbildungsmagazins reinblättern.