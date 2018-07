Neuer Service am Friedhof: Grablichtautomat

Erster Bürgermeister Michael Wörle freut sich über die Neuerung, die nach Anregung des Seniorenbeirats installiert wurde und sagt „Gerade im hektischen Alltag denkt man nicht immer daran, bereits morgens alles für einen Friedhofsbesuch am Nachmittag oder Abend einzupacken. Wer zum Beispiel nach seinem Arbeitstag oder einem Ausflug spontan eine Kerze am Grab seiner Angehörigen oder Freunde anzünden möchte, hatte früher ein Problem. Nun genügen zwei Euro und sogar die Streichhölzer werden mit ausgegeben.“ Was die Mitglieder des Seniorenbeirats besonders freut: auch an das Recycling wurde gedacht, denn leere Plastikhülsen können ebenfalls direkt am Automaten abgegeben werden. Über ein spezielles Fach können Friedhofsbesucher den Kerzenmüll entsorgen und müssen sich somit auch keine Gedanken mehr über die korrekte Abfalltrennung machen.