Neue Zertifizierung: Kita Blumenwiese jetzt „Haus der kleine Forscher“

Die Kinder des Kindergartens Blumenwiese in Gersthofen beschäftigten sich dafür intensiv mit dem Projekt „Farben“. Durch spielerische Dinge erkannten die Kinder unter anderem, dass aus einer Mischung zweier Farben eine neue Farbe entsteht. Sie lernten auch den Regenbogen mit all seinen Farben kennen und begriffen zudem, wann man ihn sehen kann. Auch weitere Aktionen, wie das Farbturnen sowie ein Farbfrühstück durften bei dem Projekt nicht fehlen. Als Abschluss führten die Kinder am Familientag einen Farbtanz vor.Nach dem Erhalt der Zertifizierung feierte der Kindergarten und legte, passend zum aktuellen Thema, eine Drachen-Forscherwoche ein. Der Kindergarten Blumenwiese freut sich nun sehr, ein Haus der kleinen Forscher zu sein und wird in Zukunft fleißig weiter forschen und entdecken.