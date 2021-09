Glänzende Idee für Feuerwehrnachwuchs

Gersthofen : Feuerwehr Gersthofen |

Strampler, Spielzeug und Schnuller als Geschenk zur Geburt von Feuerwehrnachwuchs sind beim Feuerwehrverein der Freiwilligen Feuerwehr Gersthofen Geschichte.

Ein Spritzi fürs Leben

Nach langen Überlegungen in der Vorstandschaft der Gersthofer Wehr kam von Feuerwehrfrau Birte Grüter die glänzende Idee was man den Kindern glücklicher Feuerwehreltern zur Geburt überreichen kann, etwas wo das Kind sein Leben lang eine Erinnerung hat. Dieser Idee wurde einstimmig zugestimmt, sie wurde zugleich in der Ehrenordnung des Feuerwehrvereins festgeschrieben.Hier kommt das Feuerwehrmaskottchen SPRITZI ins Spiel. Der Vorschlag von Birte Grüter sieht vor dass eine Halskette mit einem silbernen Anhänger in Form des Maskottchens in Zukunft dem Feuerwehrnachwuchs überreicht werden soll. Für die Umsetzung der glänzenden Idee konnte Schmuckdesignerin Tanja Wolf begeistert werden, sie hat in ihrem Schmuckatelier das silberne Geschenk entworfen und hergestellt. Der „Spritzi-Anhänger“ ist ausschließlich für den Feuerwehrnachwuchs aktiver Feuerwehreltern der Freiwilligen Feuerwehr Gersthofen bestimmt und nicht käuflich zu erwerben, wurde in der Vorstandschaft des Feuerwehrvereins beschlossen.Bis zum heutigen Tag konnten erfreulicher Weise fünf silberne Halskettchen mit dazugehörigem Kuscheltier an den Nachwuchs glücklicher Feuerwehreltern übergeben werden.