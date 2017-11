Gersthofer Wintermärchen lockt Besucher

Einen Monat lang können Besucher dann die verschiedenen Hütten besuchen und die gemütliche Atmosphäre genießen. Highlight des neuen Markts soll der Märchenwald werden, welcher vor allem für Kinder Überraschungen bereithält. Für das musikalische Rahmenprogramm haben sich die Betreiber alle Gersthofer Musikkapellen an Bord geholt, das genaue Programm und aktuelle Informationen gibt es bei Facebook unter www.facebook.com/weihnachtsmarktgersthofen.Wer in diesem Jahr einen Geburtstag oder einen Geburtstag in besonderem Ambiente feiern möchte, kann zudem Hütten auf dem Wintermärchen für bis zu 20 Personen mieten. Weitere Informationen und Reservierungsanfragen unter reservierung@wintermärchen-gersthofen.deÖffnungszeiten Weihnachtsmarkt: von 30. November bis 30. Dezember:Donnerstag und Freitag von 14-21 UhrSamstag/Sonntag/Feiertag von 11-21 UhrHeilig Abend von 11-14 UhrGeschlossen am 25. und 26.12.17Öffnungszeiten Schlittschuhbahn und Gastronomie um den Weihnachtsbaum von 24. November bis 06. Januar:Täglich von 11-21 UhrSamstag von 16-20 Uhr Eisdisco