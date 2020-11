Gersthofer Party-Freunde übergeben Spende für Stiftung „Hilfe in Not Gersthofen“

An diesem Tag sollte eigentlich der alljährliche Basar der Vereine der Stadt Gersthofen stattfinden, dessen Erlös ebenfalls an die Stiftung geht und der für die Party-Freunde stets ein fester Termin im Jahreskalender ist.Bürgermeister Michael Wörle zeigte sich begeistert über das Engagement: „Ein Großteil des Spendenbetrages kam durch den Verkauf selbstgenähter GPF-Masken mit dem Smiley-Logo zusammen. Außerdem flossen die Einnahmen der letzten Online-Party mit in die Aktion und auch einige Mitglieder sowie das Café am Rathaus und Harle’s Hofladen als Sponsoren der Gersthofer Party-Freunde beteiligten sich mit einer Spende. Am Ende wurde der Betrag noch aus der Vereinskasse aufgestockt.(Text: Kerstin Dick und Monika Schiefer)