Gersthofer Party-Freunde halten zusammen

Auch die Gersthofer Party-Freunde sind mit dabei. Doch sie wollen nicht nur in der Vergangenheit schwelgen, sondern auch dieses Jahr Fasching feiern. So planen sie eine weitere Zoom-Party am Faschingssamstag und trotz allem gibt es auch dieses Jahr einen Orden, der vom Vorstand in die Briefkästen der Mitglieder verteilt und durch eine virtuelle Grußbotschaft verliehen wurde.So feiern die GPFs dieses Jahr eben etwas anders und hoffen darauf, dass der Fasching 2022 dann wieder in gewohnter Form stattfinden kann... (Text: Kerstin Dick, Monika Schiefer)