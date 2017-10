Filmabend: Sizilien -Seele Italiens

Die Orgelfreunde St. Martin der Pfarrei Batzenhofen zeigen am Freitag 17. November um 19:30 Uhr im Pfarrsaal St. Martin, Batzenhofen, den Film "Sizilien - Seele Italiens":Mit dem Bus nach Chianciano Therme. Besichtigung von Orvieto mit Dom und etruskischem Keller. Einschiffung in Civitavecchia. Palermo mit Monreale, Normannenpalast, Kapuzinergruft . Fahrt entlang der Nordküste nach Giardini Naxos. Enna "Dach Siziliens" und Piazza Armerina mit Villa Casale. Catania Dom und Markt. Fahrt mit der Schmalspurbahn Circumetna durch die Lavafelde. Etna. Taormina mit griechischem Theater und Felsenheiligtum Santa MaMadonna della Rocca. Syrakus mit Dom, Arethusaquelle, griechischen Theater, Latomien Steinbrüche (jeweils nur einige Beispiele).Wenn Sie dem tristen Novemberwetter zumindest in Ihrer Phantasie für eine Weile ins sonnige Sizilien entfliehen wollen, dann seien Sie uns herzlich willkommen.Dauer ca. 1½ Stunden, Getränke erhältlich.Eintritt frei – Spenden zugunsten der Orgelerneuerung erbeten.