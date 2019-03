Ferienprogramm im Kolpinghort

Um 12:00 Uhr sind wir dann zu den Schmetterlingen ins Tropenhaus. Dort lagen viele Orangen- und Apfelstückchen, die man in die Luft halten konnte, dass kleine und große Schmetterlinge sich daraufsetzen. Manche Kinder hatten Glück, dass sich ein Schmetterling sogar ins Haar, auf die Hände oder auf die Kleidung setzte.Das war sehr aufregend, denn von so nah haben wir noch nie diese Insekten betrachten können, mit ihren wunderschönen Mustern auf den Flügeln. Nach vielen spannenden Momenten und Fotos später, sind wir um 13:30 Uhr wieder in den Hort gefahren. Das war ein toller Ausflug!