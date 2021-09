Es Weihnachtet sehr, beim Verein Kinderweihnachtswunsch

Gersthofen; Der Sommer ist zu Ende in den Supermärkten stehen Lebkuchen und Weihnachtsgebäck in den Regalen das bedeutet, dass Weihnachten nicht mehr weit entfernt ist. In Gersthofen gibt es einen Verein bei dem (fast) das ganze Jahr „Weihnachtsstimmung“ herrscht, der Verein Kinderweihnachtswunsch.

Verein Kinderweihnachtswunsch ermöglicht Homeschooling

Geschenkeaktion startet am 01. November 2021

Die ersten Vorbesprechungen mit den Vereinsmitgliedern für das laufende Jahr finden bereits im März statt. Hier werden die ersten Weichen gestellt was Planung, Aufgabenverteilung und Ablauf der alljährlichen Weihnachtsgeschenkeaktion bedarf. Der Verein Kinderweihnachtswunsch (KWW) erfüllt Kindern in verschiedenen Einrichtungen, Heimen und durch die Familienstation betreute hilfsbedürftige Kinder einen Weihnachtswunsch, im vergangenen Jahr waren dies über 300 Wünsche den Kindern und Jugendlichen leuchtende, freudige Augen bescherten, so Vereinsvorsitzende Tanja Schnepp.Der Verein springt auch unter dem Jahr selbstverständlich ein, wenn es um das Wohl der Kinder geht. Hier geht es nicht um Geschenke, in diesen Fällen wird dringend Hilfe benötigt. So auch im laufenden Jahr als Corona für Schulschließungen sorgte und die Kinder auf Homeschooling umsteigen mussten und dazu in den Heimen Laptops/Tabletts fehlten. Der Verein KWW reagierte sofort, war zur Stelle und finanzierte mehrere Geräte damit die Heimbewohner am Unterricht teilnehmen konnten. Damit ein Nachhilfeunterricht oder Therapiestunden, wie eine wichtige Reittherapie, weiter wahrgenommen werden können, aber auch kurzfristig benötigte Kleidung und Einrichtungsgegenstände für neu aufgenommene Kinder zu ermöglichen ist der Verein Kinderweihnachtswunsch immer als Ansprechpartner für seine Einrichtungen zur Stelle.Die Malvorlagen für die Weihnachtswünsche sind an die Kinderheime versendet, so dass die Heranwachsenden sich jetzt schon überlegen können, welches Geschenk an Weihnachten unter dem Christbaum auf sie wartet. Die Vereinsmitglieder hoffen heuer die Weihnachtsgeschenke an die Kinder persönlich übergeben zu dürfen, dies ist jedes Jahr ein freudiges und emotionales Ereignis.Ab dem 12. Oktober 2021 werden die Wünsche der Kinder mit ihren Bildern auf der Homepage www.kinderweihnachtswunsch.de zur Ansicht bereitgestellt, diese können angesehen werden jedoch noch nicht reserviert werden. Die Geschenkeaktion startet in diesem Jahr wieder am 01. November, dann sind die Wünsche der Kinder online abrufbar und können von den Spendern reserviert werden. Sobald die Geschenke gekauft und weihnachtlich verpackt sind können diese wie jedes Jahr an den Annahmestellen oder bei der Vereinsvorsitzenden abgegeben werden. Hier hat sich die Lieferadresse geändert. NEU in diesem Jahr ist die Lieferadresse und Abgabestelle des Vereins. Nach telefonischer oder via E-Mail getätigter Terminvereinbarung können Geschenke für die Kinder in Gersthofen, Rieser Str. 50 bei T. Schnepp abgegeben werden.Der Verein Kinderweihnachtswunsch veranstaltet vor dem diesjährigen Start drei Infostände, soweit dies aufgrund der geltenden Coronaregeln möglich ist. Wann und wo die KWW – Infostände stattfinden wird noch bekannt gegeben.Ein herzliches Dankeschön der Vereinsmitglieder geht an alle Gönner, Spender, Sponsoren und diejenigen, wie das Gersthofer Paul-Klee-Gymnasium und die Realschule Affing, die den Verein Jahr für Jahr unterstützen. DANKE