Der Startschuss beim Verein Kinderweihnachtswunsch ist gefallen...

Neue Homepage verspricht mehr Spaß beim Besuch

Dank der neugestalteten Homepage macht das Geschenke aussuchen in diesem Jahr noch viel mehr Spaß. Sobald man sich für eines entschieden hat heißt es nur noch, Geschenk besorgen, einpacken und an einer unserer fünf Gersthofer Abgabestellen abgeben. Für die Bereitschaft der Abgabestellen den Verein auch in diesem Jahr zu Unterstützen möchte sich Tanja Schnepp, die Vorsitzende des Vereins, schon mit dem heutigen Startschuss recht herzlich bei Wein Lemberger - Vereinssport Baur - Schreibwaren Nettel - Strandkorb-Garten.de - Blumen Rosenblatt bedanken.www.kinderweihnachtswunsch.de