Besonderer Ehrentag: die Stadt Gersthofen gratuliert Ehrenbürger Josef Schuler zum 90. Geburtstag

Trotz Corona ließ es sich Erster Bürgermeister Michael Wörle nicht nehmen, dem Jubilar persönlich zu gratulieren. Natürlich explizit unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln und für ein kurzes Zeitfenster. Doch wie besonders ein solcher Ehrentag ist, auch als gesellschaftliches Zeichen an alle Bürgerinnen und Bürger, macht das Stadtoberhaupt deutlich: „Hört man das Wort „Ehrenbürger“, ist vielen zwar klar, dass es sich um einen Menschen mit besonderem Lebenslauf handeln muss. Doch kennt man die Vita von Josef Schuler genau, kann man es trotzdem kaum glauben. Denn das Maß an Engagement, welches Herr Schuler über die vergangenen Jahrzehnte für seine Heimat an den Tag legte, ist kaum auf ein Blatt Papier zu bringen. Es erfüllt mich immer wieder mit besonderer Freude, dass ich ihm während meiner Amtszeit diese besondere Auszeichnung verleihen und nun sogar zum 90. Geburtstag gratulieren durfte. Auch wenn Corona gerade vieles unmöglich macht, wollen wir uns im Namen der Stadt Gersthofen und des gesamten Rats ein großes Danke nicht nehmen lassen. Josef Schuler ist eine einmalige Persönlichkeit! Ich hoffe im neuen Jahr auf viele Veranstaltungen, bei welchen wir unseren Ehrenbürger persönlich begrüßen dürfen.“Neben seinem politischen Engagement, liegt Herrn Schuler auch das Vereinsleben besonders am Herzen. Von Freiwilliger Feuerwehr, über den Sportverein CSC Batzenhofen-Hirblingen bis hin zum Musikverein Batzenhofen ist sein Einsatz über die verschiedensten Sparten hinweg geschätzt und bekannt.