Bericht zur Nikolausaktion 2019 / 2020 der Kolpingsfamilie Gersthofen

Die Kolpingnikoläuse spenden 10.700 € an Einrichtungen für Kinder

Die Aktiven müssen noch abwarten wie sich die Zahlen und Auflagen zur Coronakrise entwickelnTraditionell wieder im Sommer verteilten die Aktiven der Nikolausaktion der Kolpingsfamilie Gersthofen ihre gesammelten Spenden in Höhe von 10.700 Euro, die sie in der Adventzeit 2019 bei ihren zahlreichen Besuchen bei Familien, Kindergärten, Schulen und Weihnachtsfeiern gesammelt haben, an die Spendenempfänger. Auf Grund der Coronaproblematik konnten diese aber nicht persönlich an die Einrichtungen übergeben werden, sondern wurden überwiesen.Sehr dankbar waren die Einrichtungen der St. Gregor Jugendhilfe in Augsburg, das Appartementhaus des Sozialdienstes Katholischer Frauen, das Marienheim Baschenegg, das St. Josefsheim Reitenbuch, das Kinderheim St. Maria in Kalzhofen, das Frere Roger Kinderzentrum, das Kinderhospitz St. Nikolaus im Allgäu und der Verein Sicheres Leben in Gersthofen, die die Spenden ausschließlich für Projekte für Kinder verwenden werden.Gegenwärtig stellt sich den Aktiven die Frage, wie die Nikolausaktion im Jahre 2020 weitergeht? "Wann und wie ein Nikolausbesuch im Jahre 2020 durchgeführt werden kann und darf, kann erst abschließend zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt werden. Die ersten Termine wurden bereits reserviert, Großveranstaltungen werden nach jetzigem Stand der Dinge wohl leider eher nicht möglich sein“, so Obernikolaus Reinhold Dempf, der die Aktion seit mehr als 40 Jahren leitet.Reservieren sollte man den Heiligen Bischof Nikolaus und seinen Begleiter für einen Hausbesuch doch schon mal für die Termine am 5. und 6. Dezember bei Reinhold Dempf unter der Telefonnummer 0821 / 494399 ab 17:00 Uhr. (Text: Reinhold Dempf)